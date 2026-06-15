СК возбудил дело после нападения подростков на прохожих в Перми

сегодня в 13:27

В центре Перми группа подростков напала на двух прохожих

В центре Перми группа подростков напала на двух прохожих. Одного пострадавшего госпитализировали с травмами лица, сообщает properm.ru .

Все произошло на пересечении улиц Революции и Островского. По словам очевидцев, парни 15–17 лет без повода напали на мужчин, используя цепи и металлический прут.

Пострадавшие попытались убежать. Одного из них сбили с велосипеда и продолжили избивать. Один мужчина получил ссадины и ушибы, ему наложили швы. Второго госпитализировали с серьезными травмами лица.

Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы и ищут свидетелей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ о хулиганстве.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства нападения и личности участников. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования у пермского руководства ведомства.

Прокуратура Свердловского района оценит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.