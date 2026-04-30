200 собачьих лет: той-спаниеля из Франции могут признать старейшей собакой Земли

Французскому пес по кличке Лазарь, спасенный из приюта для животных, может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Согласно данным приюта, континентальный той-спаниель родился в 1995 году, сообщает британское издание Daily Mail .

Пес, которому по человеческим меркам около 200 лет, страдает от артрита, глухоты и проблем со зрением, а также от заболевания, из-за которого его язык постоянно высовывается изо рта.

Книга рекордов Гиннесса начала расследование после того, как организация Société Protectrice des Animaux (французский аналог британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными) обратилась в организацию по поводу Лазара и заявила, что пес родился 4 декабря 1995 года.

Лазар должен был заменить предыдущего рекордсмена, умершего в 1939 году, — австралийскую пастушью собаку по кличке Блуи, которая прожила 29 лет.

После смерти своего хозяина пес 10 дней провел в приюте для животных Annecy Marlio Spa во Французских Альпах. Недавно континентальному той-спаниелю нашли новый дом.

«Я взяла его к себе, потому что люблю животных, и между нами сразу возникла связь. Я не могла допустить, чтобы он закончил свои дни в приюте», — заявила 29-летняя новая владельца Лазара.

По ее словам, собака «много спит» и любит неспешные прогулки. Ветеринар заверил девушку, что для своего возраста Лазар находится в хорошей форме.

