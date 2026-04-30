В Дубне разработку резидента ОЭЗ включили в реестр ПО Минцифры

Программный продукт «Брификс» компании «Вебби», резидента ОЭЗ «Дубна», включили в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры РФ. Это позволит разработчику участвовать в государственных закупках и расширить работу в корпоративном сегменте, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Брификс» — интеллектуальная платформа на базе искусственного интеллекта для автоматизации управления корпоративными встречами. Система записывает совещания, распознает речь с точностью более 95%, структурирует ход обсуждения и формирует готовый протокол в среднем за шесть минут при часовой записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.