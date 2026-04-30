«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за угрозы наводнения
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
В Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы наводнения, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Его объявили до 20 часов 2 мая.
В ближайшее время на реке Нерская у города Куровское Орехово-Зуевского округа ожидается достижение отметки «Высокий паводок» (341 см, 116,38 м БС). Из-за этого затопит речную пойму и находящиеся в ней некапитальные сооружения и участки дорог.
Аналогичный уровень опасности объявили в Ярославской области ЦФО.
Рекордный снегопад накрыл столичный регион в конце апреля. Сейчас температура постепенно поднимается, а выпавший снег тает.
