Снег в Москве полностью растает 30 апреля
Фото - © Михаил Голубенко/РИАМО
Снежный покров в Москве в ближайшее время будет таять очень активно. 30 апреля столица попрощается со снегом, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в Москве побит очередной снежный рекорд. За прошлые сутки покров в столице потерял 3 см, но обновил суточный рекорд в 4 см, который держался 90 лет.
«Сегодня снежный покров в Москве будет таять более активно, и в четверг столица с ним попрощается», — заявил Леус.
В Москве из-за снежного апокалипсиса появился рекордной высоты снежный покров. В последний раз он был в столице в этих числах 35 лет назад.
