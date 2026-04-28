Рекордные сугробы выросли в Москве в конце апреля. Этого не случалось 35 лет

В Москве из-за снежного апокалипсиса появился рекордной высоты снежный покров. В последний раз он был в столице в этих числах 35 лет назад, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Суточный рекорд высоты снежного покрова в Москве обновляется уже второй день подряд. По данным базовой метеостанции ВДНХ, 28 апреля сугробы в мегаполисе выросли до 10 см. Это на 3 см выше, чем было в этот день в 1971 году.

Также высота сугроба на Балчуге зафиксирована на уровне 6 см, а в МГУ — 13 см. А в Московской области, в Дмитрове, сугробы выросли до 23 см. Это соответствует началу третьей декады марта.

Формирование снежного покрова в конце апреля — это редкое явление. В последний раз он был 24–25 апреля 1991 года. Тогда сугробы выросли до 5-9 см. В целом снег в столице в апреле является нормой, но он в среднем бывает только 6 дней в году.

28 апреля осадки все еще будут идти, но прибавки снежного покрова ожидать не стоит. Он начнет подтаивать и снижаться. Сугробы в столице исчезнут к четвергу, а в Подмосковье — в пятницу.

Ранее стало известно, что в Москве выпало 73% месячной нормы осадков за понедельник. Москвичей попросили по возможности оставаться дома из-за снегопада.

