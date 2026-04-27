Москвичей попросили по возможности оставаться дома из-за снегопада

Жителям Москвы рекомендуют воздержаться от пребывания на улице в условиях снежного апокалипсиса, который накрыл мегаполис, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

27 апреля на Москву обрушились дождь, мокрый снег и сильный ветер. По данным синоптиков, непогода сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля.

В это время прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, метель, налипание снега на проводах и деревьях. Ночью температура опустится ниже нуля. Может появиться гололедица.

Граждан, которые находятся на улице в непогоду, просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам рекомендуют строго соблюдать ПДД.

