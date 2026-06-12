Юдита Лашшакова: Санкт-Петербург великолепен, обязательно приеду снова

Депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова впервые побывала в России — она приехала в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Политик поделилась впечатлениями от поездки и призналась, что город ее очень впечатлил, пишет ТАСС .

«Это мой первый визит в Россию, в Санкт-Петербург. Мне очень понравился город — великолепный», — сказала Лашшакова.

При этом она посетовала, что из-за насыщенной деловой программы не успела осмотреть Северную столицу полностью. Тем не менее политик пообещала исправить это в ближайшем будущем.

По ее словам, город произвел настолько сильное впечатление, что она намерена вернуться сюда уже в роли туриста, чтобы не спеша познакомиться с его архитектурой, музеями и атмосферой.

Лашшакова — не единственный европейский политик, кто в последнее время позитивно отзывается о России и не боится приезжать сюда, несмотря на геополитическую напряженность.

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