Троих шведов задержали за бросание камней через границу с РФ в Норвегии Общество сегодня в 11:14 Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В Норвегии задержали троих граждан Швеции за то, что они перебрасывали камни через границу с РФ. Им выписали штраф, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в области Финнмарк. Полицейские выписали мужчинам штраф за нарушение государственной границы. Сумма взыскания составила восемь тыс. крон. Это более 60 тыс. рублей. Телеканал TV2 отметил, что местное законодательство запрещает любые действия угрожающего или запугивающего характера, которые направлены на госграницу или осуществляются через нее. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.