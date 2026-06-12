Первые за лето случаи зуда купальщика зафиксировали в России

В России зарегистрированы первые в этом году случаи церкариоза, известного как «зуд купальщика». У заразившихся наблюдаются высыпания на коже, образование волдырей и повышенная температура тела, сообщает Telegram-канал « Baza ».

Несколько человек подхватили паразитов после того, как искупались в Светлоярском озере, расположенном в Нижегородской области. Причинами вспышки стали сильный прогрев стоячей воды и большое количество уток. Они — естественные носители заболевания.

Посетители водоема рассказали, что мелководье сильно заросло растительностью. На некоторых участках из-за этого под лучами солнца сложилась особенно благоприятная среда для размножения червей.

Для человеческого тела церкарии не представляют угрозы в плане дальнейшего паразитирования. Истинными переносчиками этих червей являются водоплавающие птицы. Однако личинки способны провоцировать у людей аллергию, которая сопровождается зудом и появлением волдырей.

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