Прокуратура проверяет дело о ДТП, где погибли известные музыканты в Петербурге

Вечером 11 июня на железнодорожном переезде станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся электропоездом. В итоге погибли два человека, которые оказались известными музыкантами. Ход проверки по факту ДТП на контроль взяла Северо-Западная транспортная прокуратура.

Предварительно известно, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Схода подвижного состава не произошло, однако движение поездов было временно задержано.

В результате аварии погибли 81-летний композитор, заслуженный работник культуры РФ Владимир Сапожников, и его 74-летняя супруга, лектор-музыковед Лариса Воронцова. За рулем автомобиля находилась женщина (предположительно, супруга), которую с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию больницы в Сестрорецке.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но 74-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Композитор погиб на месте от полученных травм.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП, включая причины, по которым водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Владимир Сапожников известен как автор множества музыкальных произведений, а Лариса Воронцова много лет занималась музыкальной педагогикой и лекционной деятельностью. Их гибель стала тяжелой утратой для культурного сообщества Петербурга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.