Воробьев в День России вручил региональные награды жителям Подмосковья

Воробьев подчеркнул, что в этот день традиционно отмечают заслуги тех, кто своим трудом и делами помогает стране и региону идти вперед и развиваться.

На церемонию были приглашены представители самых разных профессий. Среди награжденных — специалисты промышленности, работники космической отрасли, врачи и учителя. Губернатор лично поблагодарил каждого за профессионализм, неравнодушие и добросовестное служение любимой стране и Подмосковью.

«В этот день мы традиционно отмечаем заслуги тех, кто своим трудом, своими делами помогает нашей стране и нашему Подмосковью идти вперед, развиваться. Сегодня здесь представители самых разных профессий — специалисты в области промышленности, космической отрасли, те, кто лечит и учит наших детей. Хотел бы каждому из вас сказать слова благодарности за ваш профессионализм, неравнодушие и добросовестное служение нашей любимой стране, нашему любимому Подмосковью. Как сказал Президент: „Россия — это единая команда, и в этом единстве залог ее успеха и достижения всех поставленных целей“. Каждый регион старается внести свою лепту в общую победу, развитие экономики, социальной сферы, укрепление безопасности, совершенствование государственного управления. Подмосковье — большой, растущий регион, где сегодня проживает более 9 миллионов человек. Важно, что каждый на своем месте помогает делать жизнь людей комфортнее, а регион — сильнее. Именно из этого складывается наш общий результат», — сказал Воробьев.

Кто получил награды

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Николай Сафонов удостоен звания «Почетный гражданин Московской области». Он работает в регионе уже почти полвека. В 2007 году он стал руководителем фармацевтического предприятия «ЗиО-Здоровье» в Подольске, которое тогда использовало лишь 6% своей мощности.

Теперь это одно из ключевых производств, выпускающее 17 видов лекарств, причем 16 из них входят в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Только в прошлом году здесь изготовили более 33 миллионов упаковок. Кроме того, Николай Викторович оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их родным, финансирует общественные инициативы и много занимается увековечением памяти павших защитников Родины.

«Огромная честь и радость получить это высокое звание. Для меня это большой стимул продолжать делать добрые дела на родной земле — на благо Московской области и нашего Отечества», — сказал Николай Сафонов.

Супруги Дарья и Сергей Корнюшины, проживающие в Подольске, были удостоены медали ордена «Родительская слава». Их семейный союз длится уже более двух десятилетий, и они растят четверых детей.

«В нашей семье три девочки и мальчик, ему 6 лет. Старшей дочке уже 22 года, средней 16, и младшей 13 лет. Они все занимаются спортом и творчеством: танцами, музыкой (русским фольклором), поэтому, конечно, нужно соблюдать режим, чтобы все успевать. Все очень дружные — помогают друг другу», — рассказал Сергей Корнюшин.

О наградах

Владимир Виноградов, на протяжении почти трех десятилетий реализующий патриотические проекты и проекты в сфере благотворительности, стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он инициировал проведение концертных программ для ветеранов, военнослужащих и родственников погибших защитников Родины — как на территории Подмосковья, так и в регионах Северного Кавказа, Крыма и Донбасса. В 2023 году им была сформирована фронтовая агитбригада «Я верю в Россию!», чьи выступления проходят в зоне специальной военной операции.

На торжественном мероприятии Воробьев вручил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени Олегу Кононенко. Его профессиональный путь начался с должности инженера-проектировщика электрических систем для космических аппаратов, а затем привел к званию Героя России и должности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В активе Олега Дмитриевича пять полетов в космос, семь выходов в открытое космическое пространство и более тысячи суток на орбите — это мировой рекорд по суммарному времени пребывания человека в космосе. Сейчас он использует свой уникальный опыт для обучения новых экипажей и содействия развитию отечественной космонавтики. Кроме того, уже свыше 20 лет он поддерживает сотрудничество со школой №1 в Королеве: проводит для учеников лекции, помогает в реализации научных инициатив и заботится о школьном музее космонавтики.

Особые слова признательности были высказаны в адрес медицинских работников. Дмитрий Сухарев удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Он свыше 30 лет трудится в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Под его руководством было создано современное эндоскопическое отделение, где выполняются сложные хирургические вмешательства, в том числе у пациентов с онкологическими диагнозами. Во время пандемии он оказывал помощь тяжелобольным в «красной зоне».

Медаль Луки Крымского получил травматолог-ортопед из Подольской областной клинической больницы Денис Сидоркин. В 2024 году он отправился в Курскую область, где в сложных условиях оказывал медицинскую помощь как мирным жителям, так и военнослужащим.

«В профессии я порядка 18 лет. Последние два года регулярно езжу в командировки в Курскую областную клиническую больницу – помогаю бойцам, пострадавшим в зоне СВО, мирным жителям. Мы, гражданские медики, работаем там вместе с военными врачами. Поездки бывают по 2-4 недели, в планах отправиться уже в 21-ю», – поделился Денис Сидоркин.

За заслуги перед Московской областью второй степени награждена Татьяна Шаповаленко. Она руководит Детским научно-клиническим центром имени Л. М. Рошаля в Красногорске, который был открыт при участии президента Владимира Путина. За два года благодаря слаженной работе квалифицированных медиков здесь получили медицинскую помощь почти 500 тысяч детей из разных регионов России, а также было выполнено более 33 тысяч хирургических вмешательств.

Татьяна Сергеева на протяжении 13 лет работает учителем начальных классов в школе №11 города Сергиев Посад. В январе текущего года она спасла жизнь восьмилетнему ребенку, при этом сама получила серьезные травмы. За проявленное бесстрашие и героизм Татьяна Владимировна была награждена орденом «За доблесть и мужество».

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