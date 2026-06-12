Ефимов: в Северном Бутове три подземных пешеходных перехода готовы на 30%

В районе Северное Бутово на юго-западе Москвы строят три подземных пешеходных перехода. Они возводятся в рамках работ над финальным участком трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — один из важнейших инфраструктурных проектов столицы. На ней высокоинтенсивное автомобильное движение, поэтому при реализации особое внимание уделили созданию пешеходной инфраструктуры. В рамках строительства финального участка запланировано возведение девяти пешеходных переходов. Три из них расположены в районе Северное Бутово — на Куликовской, Старобитцевской и Ратной улицах», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что их суммарная готовность составляет порядка 30%.

Переходы разместятся у дома № 16 на Куликовской улице, у дома № 23 на Старобитцевской и у дома 16, корпуса 3, на Ратной улице. Благодаря им жители получат безопасные и удобные пути через загруженную уличную сеть, а также беспрепятственный выход к социальным объектам, паркам, спортивным площадкам, местам для отдыха и досуга.

«В настоящее время специалисты продолжают комплекс работ по отделке гранитом пешеходных переходов, внутренней отделке помещений и устройству лестничных сходов», — рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Он добавил, что параллельно на объектах переустраивают и прокладывают инженерные коммуникации.

Благодаря системной работе инспекторов «Контроля Москвы» соблюдается московский стандарт качества строительства.

На каждом этапе реализации крупного дорожного проекта Комитет держит ход работ под контролем. За все время строительства трех искусственных сооружений на линейном объекте уже провели девять выездных проверок, в том числе с привлечением подведомственного Центра экспертиз. Инструментальная проверка используемых материалов и уже выполненных работ позволяет выявить и вовремя исправить скрытые дефекты, которые при обычном осмотре не заметить.

Когда финальный участок трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» будет готов, сформируется прямое направление магистрали, появится связь с Московским скоростным диаметром, а транспортная доступность районов Южное и Северное Бутово, где живут более 300 тыс. человек, значительно повысится. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/15039050/) про старт строительства дороги между Родниковой улицей и магистралью «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».