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Пьяная москвичка без причины поцарапала четыре легковушки в Твери

В Твери пьяная приезжая из Москвы нанесла ущерб на сумму более 185 тыс. рублей соседям. Женщина исцарапала их машины, сообщают очевидцы в соцсетях.

39-летняя москвичка гостила у родственников и в ночное время вышла на улицу. Она повредила припаркованный транспорт металлическим ключом. Были повреждены четыре авто.

Владельцы оценили ущерб в суммы от 35 до 69 тыс. рублей. Суммарный счет за «ночное творчество» перевалил за 185 тыс. руб.

Полицейские вычислили злоумышленницу по записям камер видеонаблюдения. Женщина уже созналась в содеянном. Следователям предстоит выяснить мотивы ее поступка.

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