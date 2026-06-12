Авария на Северо-Восточной хорде спровоцировала пробку в Москве

Днем 12 июня на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Пехорской улицы, 7Ас8 произошла авария, которая спровоцировала пробку. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, сообщил столичный Дептранс.

Предварительно известно, что на месте аварии уже работают все оперативные службы. Сколько автомобилей и по какой причине столкнулись, на момент публикации заметки не сообщается.

Также пока никакой информации о пострадавших или погибших не поступало. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автомобилистов просят учитывать, что в районе Пехорской улицы 7Ас8 образовался затор. Чтобы не усугублять ситуацию и не терять время в пути, рекомендуется выбрать другой маршрут для движения.

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