Нейросеть Claude собирается требовать у россиян паспортные данные и селфи

Ассистент на базе искусственного интеллекта Claude ужесточил правила верификации пользователей. Теперь сервис может запросить у россиянина и пользователя из иной страны паспорт, фотографию лица, а при определенных обстоятельствах — передать эти сведения властям США и других стран, говорится в обновленной политике конфиденциальности разработчика — компании Anthropic, сообщает Baza .

Документ опубликовали несколько дней назад. О возможности сбора биометрии и удостоверяющих личность данных пользователей предупреждали ранее, но только сейчас закрепили юридически. В тексте также упоминается, что фирма обязана взаимодействовать с правоохранительными органами в случаях, связанных с криминальной активностью.

По словам специалиста по внедрению ИИ Романа Адаменко, для россиян новые нормы фактически закрывают привычный способ использования нейросети. Гражданину РФ, скорее всего, будет отказано при попытке пройти проверку. Обмануть систему не удастся. Она потребует включить камеру и показать геолокацию.

Причиной изменений эксперт называет расширение агентных способностей Claude. Он имеет доступ к электронной почте, сторонним API и пользовательским файлам. Если ИИ совершит вредоносное действие или будет использован для преступления, компания сможет раскрыть регуляторам настоящую личность того, кто инициировал процесс.

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