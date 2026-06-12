Певица Свиридова сократила число концертов из-за хронической болезни
Количество концертов у певицы Алены Свиридовой в ближайшее время пойдет на спад. Причиной стало предполагаемое хроническое заболевание, сообщает Mash.
Ближайшие выступления артистки намечены на июль. После этого в графике ожидается длительная пауза вплоть до октября.
Проблемы с самочувствием у 63-летней певицы, известной по хитам «Розовый фламинго» и «Бедная овечка», начались еще в прошлом году. С осени она систематически лечится в условиях дневного стационара.
Было проведено не менее восьми процедур. Последняя из них датирована маем.
Несмотря на недуг, Свиридова продолжает активно колесить по стране и зарубежью. Весной и летом она предпочитает отдыхать в Крыму, где у нее имеется жилье на побережье.
Сама же звезда в разговоре с Mash опровергла слухи о проблемах со здоровьем. Она заверила, что у нее все хорошо.
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