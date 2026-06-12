Овчинский: в столице на конкурсе «Московские мастера» назвали лучших электросварщиков

11 июня на площадке Флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди специалистов ручной сварки, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Известно, что мастера ручной сварки входят в число ключевых специалистов строительной отрасли.

«Электросварщики востребованы на самых разных строительных объектах — от жилых домов по программе реновации до крупных инфраструктурных комплексов. Их профессиональные навыки позволяют обеспечивать качество монтажных и строительных работ на всех этапах реализации проектов. Конкурс помогает участникам продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и получить дополнительную профессиональную мотивацию. Такие соревнования способствуют развитию кадрового потенциала строительной отрасли и помогают поддерживать высокие стандарты качества в строительстве Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В соревновании приняли участие 14 профессионалов. Победителями стали обладатели наибольшего числа баллов по итогам двух этапов.

Первое место занял Александр Блинов из ООО «УММ». На втором месте оказался Евгений Бухтеев из предприятия № 7 «Аварийно-ремонтное» филиала № 3 ПАО «МОЭК», а третьим стал Николай Ледянкин из АО «Управление развития строительных технологий». По традиции тройку лучших мастеров сварочного дела наградили призовыми грантами в размере 300, 200 и 150 тыс. рублей.

Конкурсы профессионального мастерства помогают специалистам совершенствовать навыки работы с современными технологиями и подтверждать высокий уровень квалификации. Для строительной отрасли города это дополнительный инструмент развития кадров и повышения качества выполняемых работ.