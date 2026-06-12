В Уфе подросток выпал из окна 27 этажа после получения двойки по ОГЭ

В Уфе Республики Башкортостан подросток упал из окна с высоты 27 этажа после полученной двойки по ОГЭ по математике. Об этом сообщает Telegram-канал « Baza ».

По данным источника, за несколько мгновений до гибели 16-летний юноша ознакомился с выставленной ему оценкой по ОГЭ за математику. Экзамен был сдан на неудовлетворительную отметку — двойку.

Тело парня обнаружили на земле под окнами высотки. Неподалеку находилась поврежденная машина.

Мать погибшего сообщила, что сын крайне болезненно переживал провал на тестировании, он подкосил его морально. Следственные органы в настоящий момент выясняют детали случившегося.

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