сегодня в 14:42

Дождь, гроза начнутся в Москве в ближайший час и продлятся до вечера

Синоптики предупреждают о том, что в Москве в ближайшие 60 минут и вплоть до 21:00 12 июня начнется непогода. В отдельных районах столицы пройдут непродолжительные дожди с грозой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства мегаполиса.

При грозовых явлениях возможно усиление ветра. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Горожан призывают соблюдать осторожность на улице. Не стоит прятаться под кронами деревьев и оставлять рядом с ними личный транспорт.

В Москве действует «оранжевый» уровень погоды из-за аномальной жары. Его ввели до 21:00 12 июня.

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