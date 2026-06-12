Сумочку из кожи тираннозавра за 42 млн рублей не смогли продать в Париже

В Париже на аукционе не смогли продать сумочку, сделанную из материала, имитирующего кожу тираннозавра. Лот от бренда Enfin Levé был создан в сотрудничестве с биотехнологами и искусственного интеллекта, сообщает Mash .

Материал вырастили в лаборатории на основе белковых фрагментов коллагена, извлеченных из 67-миллионолетней бедренной кости тираннозавра, найденной в американском штате Монтана. Искусственный интеллект восстановил предполагаемую структуру белка, после чего ученые создали биокомпозит, напоминающий кожу динозавра.

Перед торгами сумочку оценили примерно в 500 тысяч евро, что составляет около 42 миллионов рублей по актуальному курсу на 12 июня 2026 года. Однако ставки оказались намного скромнее.

Максимальная сумма, которую предложили покупатели, составила всего 140 тысяч евро (около 11,6 миллиона рублей). При этом сумку уже показывали ранее в Амстердаме — там она тоже не вызвала интереса у потенциальных покупателей ни по вкусу, ни по финансовым возможностям.

В итоге лот был снят с аукциона. Теперь организаторы ищут частного покупателя, который был бы готов приобрести уникальный аксессуар за желаемую цену.

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