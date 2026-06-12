Средства ПВО сбили 21 летевший на Москву БПЛА ВСУ

Силы ПВО ликвидировали еще два летевших на Москву БПЛА ВСУ. Об этом сообщает в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

Суммарно средства ПВО сбили уже 21 украинский беспилотник, летевший на Москву.

Первые семь уничтожили, по сообщениям Собянина в МАКС, в 06:29. Еще три ликвидировали в 08:33.

Один сбили в 09:51. Еще два уничтожили в 10:10.

Один ликвидировали в 10:19. Еще два уничтожили в 14:22. Столько же ликвидировали в 15:13. Один сбили в 15:16.

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