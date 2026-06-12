Московский регион второй день подряд бьет рекорды жары

Ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус сообщает в своем Telegram-канале о череде температурных рекордов в Московском регионе. 10 июня показатели в столице сравнялись с максимумом для этого дня.

В подмосковной Коломне исторический рекорд был побит. Столбики термометров поднялись до отметки 31,6 градуса, что на одну десятую выше показателя 1998 года. Примечательно, что именно этот населенный пункт оказался единственным «рекордсменом по жаре» на всем пространстве европейской части России.

В четверг на той же территории зафиксировали уже два подобных достижения. Одно из них пришлось на Калугу, где воздух прогрелся до плюс 30,6 градуса.

Второе достижение по уровню жары также зафиксировали в Подмосковье. В Можайске пал рекорд, державшийся с 1999 года. Тогда температура составляла 31,1 градуса, а 11 июня она оказалась на одну десятую выше.

После обеда 12 июня на многих станциях региона показатели перемахнули через 30-градусную отметку. В Можайске воздух прогрелся до 30,1 градуса. Этот результат на три десятых теплее прежнего максимума для этого числа, установленного в 2010 году.

Таким образом, город второй день подряд обновляет температурный рекорд.

В Москве до исторического максимума пока не хватает одного градуса. Леус не исключил, что и этот рекорд падет уже до конца дня.

С субботы погода начнет меняться. К региону приблизится холодный атмосферный фронт с запада, который принесет кучево-дождевую облачность, ливни и грозы. Местами возможны град и шквалистое усиление ветра.

Жара начнет постепенно спадать. В столице 13 июня ожидается 28–30 градусов тепла.

В воскресенье фронт пересечет Москву, оставив после себя короткие дожди с грозами и понизив температуру до 20–22 градусов тепла.

В первые три дня новой недели погодой в центре европейской части страны будет управлять периферия очередного североатлантического циклона, выходящего на северо-запад РФ. Он принесет кратковременные осадки и удержит столбики термометров в диапазоне от 18 до 22 градусов тепла, что на один-два градуса ниже климатической нормы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.