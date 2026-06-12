Женя Медведева опубликовала пост из больницы

12 июня российская фигуристка, телеведущая Женя Медведева опубликовала в Сети две фотографии из больничной палаты. В описании к кадрам она указала, как себя чувствует, и объяснила, что именно произошло.

По словам Медведевой, в больницу она попала не экстренно. Медики провели давно запланированную операцию.

«Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье!» — написала Медведева.

Теледива также сопроводила свой пост двумя шутками: она отметила, что «до свадьбы все точно заживет», и поставила хэштег «Женя Медведева на реставрации».

Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию, засыпав Медведеву комплиментами и пожеланиями здоровья и всего наилучшего. Какую именно операцию сделала телеведущая, неизвестно.

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