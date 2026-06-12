сегодня в 15:47

Град и ветер обрушились на Мособласть, Хабаровск и Краснодарский край

В нескольких субъектах РФ одновременно разыгралась непогода. Сильный град, сопровождаемый шквалистым ветром, обрушился на Хабаровск, Краснодарский край и Московский регион, сообщает Telegram-канал SHOT .

Жители Хабаровска рассказали, что наиболее пострадал микрорайон Северный. Там залило водой проезжую часть.

В одном из домов град разбил окна. Из-за упавшего дерева оборвало провода возле автодорожного техникума, в результате чего остановилось движение трамваев. Сведений о раненых или погибших не поступало.

Стихия нанесла ущерб и в Краснодарском крае. Улицы оказались в воде, машины частично затопило. Местные жители с иронией заметили, что можно заниматься ловлей рыбы и передвигаться по городам вплавь.

В Московском регионе также зафиксированы осадки. В области появился град, в столице России идет ливень.

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