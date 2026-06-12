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Лашшакова: Словакия при Фицо не собирается продавать вооружения Киеву

Отказ от отправки оружия киевскому режиму остается одним из ключевых пунктов политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В интервью ТАСС об этом заявила депутат Европарламента от республики Юдита Лашшакова.

Это обязательство входило в предвыборную программу Фицо. Лашшакова подчеркнула, что пока политик остается у власти, Братислава продолжит следовать такому курсу.

Ранее народная избранница приезжала в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. Она была в РФ в первый раз.

Депутат Европарламента отметила, что ей понравился Санкт-Петербург. Однако из-за масштабной деловой программы она не успела осмотреть город полностью.

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