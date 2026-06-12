Пешеходы спровоцировали серьезную аварию на велотрассе в Крылатском

Велосипедисты, ставшие очевидцами страшной аварии на велотрассе на Крылатских холмах, опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как сильно пострадал парень из-за пешеходов. На опубликованных кадрах видно, что травмированный человек лежал на асфальте весь в крови.

«Большая чаща. Только что случилась авария. Вызвали скорую. Пожалуйста, пешеходы, не ходите (по велодорожкам и велотрассам — ред.) и будьте осторожны, потому что велосипедисты ездят на большой скорости», — сказал автор видео.

Велосипедисты также показали в ролике, что на велотрассе, специально построенной для передвижения на двухколесном транспорте, толпами гуляют люди. Среди пешеходов есть в том числе дети, которые идут на расстоянии от своих родителей и также находятся в зоне риска.

В комментариях к публикации пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают велосипедистов и подчеркивают, что велотрасса — не самое подходящее место для пеших прогулок. Другие утверждают, что велосипедисты сами могли бы следить за скоростью и не «гонять» там, где могут быть люди.

В каком состоянии находится пострадавший велосипедист, на момент публикации заметки неизвестно. По словам очевидцев, пешеходы, спровоцировавшие аварию, отделались испугом.

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