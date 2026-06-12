Умер один из влиятельных британских художников Дэвид Хокни

Британский художник Дэвид Хокни, один из самых влиятельных деятелей современного искусства, скончался в возрасте 88 лет. Хокни мирно умер у себя дома в Лондоне 11 июня 2026 года — за месяц до своего 89-летия, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.

Хокни считается ключевой фигурой британского искусства XX и XXI веков и одним из самых ярких представителей поп-арта.

Широкую известность художник получил еще в 1960-х годах, но настоящий коммерческий успех пришел к нему позже. В 2018 году его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана на аукционе в Нью-Йорке за 90 миллионов долларов. Это был абсолютный рекорд для работы живущего художника на тот момент.

Значительная часть творчества Хокни была вдохновлена жизнью в Калифорнии, где он прожил около 40 лет. Именно там появились его знаменитые полотна с бассейнами, ставшие визитной карточкой мастера.

За свою долгую карьеру Хокни провел более 400 персональных выставок по всему миру. Он работал в самых разных техниках — от классической живописи и графики до фотографии и цифрового искусства. В последние годы он активно использовал планшеты и iPad для создания новых работ, оставаясь на пике современных технологий до самого конца.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.