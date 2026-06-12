Международная команда из более чем 70 ученых, включая ведущих авторов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), представила новый отчет по заказу Службы по изменению климата Copernicus. Исследование показало, что глобальное потепление ускорилось до 0,27 градуса за десятилетие, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно исследованию, в 2025 году средняя глобальная температура воздуха превысила доиндустриальный уровень на 1,37 градуса Цельсия. Леус отметил, что уже примерно через четыре года эта аномалия достигнет отметки в 1,5 градуса — критического порога, который ученые давно называют опасным.

Прошедший год стал третьим самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений. При этом темпы глобального потепления остаются рекордно высокими — около 0,27 градуса за десятилетие.

Главная причина — рекордные выбросы парниковых газов, которые продолжают расти, хотя и не так быстро, как в 2000-х годах. Энергетический дисбаланс Земли (разница между поглощаемой солнечной энергией и теплом, которое планета излучает обратно в космос) стремительно увеличивается.

Этот дисбаланс вызывает изменения во всех компонентах климатической системы: нагреваются океаны и континенты, тает вечная мерзлота, разрушаются ледники, повышается уровень Мирового океана. Последствия уже ощущаются по всему миру — от волн жары и засух до наводнений и лесных пожаров. Ученые подчеркивают, что все эти процессы напрямую связаны с деятельностью человека, а не с естественными колебаниями климата.

Авторы отчета призывают мировое сообщество резко увеличить усилия по декарбонизации экономики именно в это критическое десятилетие. Промедление с сокращением выбросов может сделать необратимыми многие климатические изменения.

«Результаты этого года показывают, насколько далеко и как быстро меняется климат из-за человека», — подчеркивается в документе.

Без решительных действий уже к концу 2020-х годов мир может столкнуться с последствиями, которые затронут каждого жителя планеты.

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