В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) был освобожден поселок Приют. Об освобождении еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщило Минобороны РФ.

Это очередной успех российских сил на донецком направлении. Кроме того, в период с 6 по 12 июня Вооруженные силы РФ нанесли по Украине два массированных и пять групповых ударов.

Атаки проводились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны подчеркнули, что удары стали ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

В результате были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также портовые сооружения, которые использовались Вооруженными силами Украины. Помимо этого, под удар попали военные аэродромы, склады с боеприпасами, а также места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских воинских формирований и иностранных наемников. В ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно поражены.

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