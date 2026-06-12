Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 12:12

Автомобиль разбился всмятку на перекрестке в Москве

Автомобиль разбился всмятку на пересечении проспекта Славского и Рязановского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».