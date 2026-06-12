Автомобиль разбился всмятку на перекрестке в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Автомобиль разбился всмятку на пересечении проспекта Славского и Рязановского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На опубликованном видео разбитая старая иномарка стоит на обочине. У нее полностью уничтожена передняя часть.

Крыша и пассажирские места расплющены, колес нет.

Причина ДТП неизвестна. Количество пострадавших не сообщается. 

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