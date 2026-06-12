Автомобиль разбился всмятку на перекрестке в Москве
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
Автомобиль разбился всмятку на пересечении проспекта Славского и Рязановского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованном видео разбитая старая иномарка стоит на обочине. У нее полностью уничтожена передняя часть.
Крыша и пассажирские места расплющены, колес нет.
Причина ДТП неизвестна. Количество пострадавших не сообщается.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.