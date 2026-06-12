Пропавшего возле Манской петли смерти рыбака ищут больше 12 месяцев

В Красноярском крае уже год ищут 56-летнего рыбака Геннадия. Он исчез в районе Манской «петли смерти», сообщает SHOT .

Житель поселка Балахта отправился на рыбалку в зону, где люди бесследно исчезают, в июне прошлого года. После того как не вернулся домой, службы начали его искать.

Волонтеры и полиция обследовали берега реки Чулым, лесные массивы, а также все заброшенные строения и участки в округе. Следов Геннадия найти не удалось.

Рыбак исчез в тайге на три месяца раньше, чем семья Усольцевых. Расстояние между двумя точками пропажи составляет около 130 километров.

Это не единственные загадочные пропажи в «аномальной зоне». За последние пару лет там пропали не менее семь человек.

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