Командующий армией ФРГ Фройдинг: РФ может напасть на НАТО к 2029 году

На авиасалоне ILA в немецком Берлине главнокомандующий армии Германии лейтенант-генерал Кристиан Фройдинг заявил в интервью Politico , что ФРГ обязана привести свои вооруженные силы в состояние боевой готовности перед лицом возможного «нападения» со стороны России. Союзники по НАТО якобы едины в оценке о том, что Москва может вторгнуться на территорию альянса до того, как закончится текущее десятилетие.

По словам военачальника, не только Германия думает, что в 2029 году может произойти конфликт РФ с НАТО. Это якобы консолидированные разведывательные данные, подтвержденные всеми 32 государствами-членами блока.

В Североатлантическом альянсе исходят из того, что Россия к тому моменту накопит достаточно военных ресурсов для проведения прямой обычной операции против страны НАТО.

Фройдинг отметил, что европейские оборонные ведомства рассматривают этот временной рубеж как дедлайн. До его наступления страны планируют закрыть критические пробелы в производстве вооружений, уровне подготовки войск и боеспособности.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.