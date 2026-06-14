Школьника едва не убило током от заряжающегося в ванной телефона под Томском

В Томской области 13-летнего подростка чуть не убило ударом тока от заряжающегося в ванной телефона. Школьника спал отец, сообщает 112 .

Матвей (имя изменено) остался дома один и решил принять душ. В это время его родители находились в другом городе. Мальчик взял с собой смартфон и зарядку. Во время купания смартфон упал в воду, школьника ударило током.

Родители, вернувшись домой, нашли своего сына без сознания. Отец незамедлительно вызвал скорую помощь и попытался оказать первую помощь на месте.

Матвея в критическом состоянии госпитализировали в больницу, сейчас за его жизнь борются медики.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.