Одна банка колы в день повышает риск развития рака печени

Ученые из Национального института онкологии в США установили связь между употреблением сладкой газировки и раком печени. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open .

Ученые изучили влияние сладких напитков с сахаром и низкокалорийными подсластителями на развитие рака печени, проанализировав данные 11 исследований с участием более 1,5 млн взрослых, наблюдавшихся в среднем 18 лет.

Участников разделили на группы по частоте употребления сладких газировок: никогда или редко, от одного напитка в месяц до менее одного напитка в неделю, от одного до трех напитков в неделю, четыре-семь напитков в неделю, более одного в день.

В ходе 11 исследований рак обнаружили у 2811 человек. Ученые установили, что употребление газировки связано с повышенным риском развития гепатоцеллюлярной карциномы — самой распространенной злокачественной опухоли печени. Также они отметили связь с холангиокарциномой — агрессивным раком желчных протоков внутри печени.

Каждый выпитый в день сладкий напиток увеличивал риск развития гепатоцеллюлярной карциномы на 10%, а холангиокарциномы — на 15%.

Исследователи предполагали, что сахар в напитках приводит к лишнему весу и, как следствие, к диабету второго типа. Эти факторы увеличивают риск развития рака печени. Но ученые выяснили, что сладкие напитки могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний и другими способами.

Помимо этого, авторы работы не нашли связь между напитками с искусственными подсластителями и повышенным риском развития рака печени.

При этом американские ученые обратили внимание на ограничения этого исследования. Оно было наблюдательным и основывалось на самоотчетах участников. Люди сами заполняли анкеты, что могло привести к ошибкам. Кроме того, ученые не учли различия в образе жизни, включая употребление алкоголя.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.