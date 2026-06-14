Блогерша обвинила продюсера трека «Шадэ» в травле после критики ИИ-вокала

Певица и блогер Анна Еремеева обвинила продюсера вирусного трека «Она танцует под Шадэ» в травле после критики ИИ-вокала, сообщает Baza .

Еремеева занимается разоблачением искусственного интеллекта в треках. В одном из разборов она раскритиковала трек «Шадэ», заявив, что артисты By Индия, Xcho и Мот использовали ИИ-сгенерированный голос и добавили к нему свои партии — женский вокал в припеве создан с помощью нейросети, и при прослушивании заметна легкая роботизированность ее голоса.

Затем в комментариях появился главный продюсер рэпера Xcho Алибек Сулейманов, который, по ее словам, начал оскорблять Анну и ее подписчиков, критикуя творчество блогерши.

Еремеева рассказала, что затем начались массовые спам-атаки и попытки взлома всех ее аккаунтов. Через два дня после разбора другого трека атаки усилились. Анна отмечает, что спам продолжается уже четыре дня, она не чувствует себя в безопасности.

При этом Сулейманов утверждает, что не причастен к травле ботами. Он считает, что Анна «хайпит», оскорбляя артистов. Кроме того, Алибек не видит проблемы проблемы в использовании женского ИИ-голоса в припеве, так как текст написал By Индия.

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