«Выйдем по-пацански»: охрана известного московского ночного клуба избила мужчину

Мать пострадавшего рассказала, что рано утром ее сын Александр выходил из клуба Bizi. Неожиданно один из охранников дернул его за рукав. Парень сделал то же самое в ответ и услышал от сотрудника предложение «выйти по-пацански».

Предположительно, мужчина не смог самостоятельно справиться с посетителем, поэтому на него набросилось несколько сотрудников охраны заведения. По словам матери, группа амбалов душила и била Александра по голове.

Телефон у парня почти разрядился, поэтому он позвонил маме, чтобы вызвать полицию и скорую. Врачи прибыли первыми и отвезли Александра в больницу, где ему диагностировали гематомы.

В соцсетях люди жалуются на агрессивную охрану клуба: гости пишут, что работники нападают и даже заливают перцовым баллончиком тех, кто им не нравится.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.