«Выйдем по-пацански»: охрана известного московского ночного клуба избила мужчину
Охранники известного московского ночного клуба избили 19-летнего посетителя. Пострадавший собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением, сообщает 112.
Мать пострадавшего рассказала, что рано утром ее сын Александр выходил из клуба Bizi. Неожиданно один из охранников дернул его за рукав. Парень сделал то же самое в ответ и услышал от сотрудника предложение «выйти по-пацански».
Предположительно, мужчина не смог самостоятельно справиться с посетителем, поэтому на него набросилось несколько сотрудников охраны заведения. По словам матери, группа амбалов душила и била Александра по голове.
Телефон у парня почти разрядился, поэтому он позвонил маме, чтобы вызвать полицию и скорую. Врачи прибыли первыми и отвезли Александра в больницу, где ему диагностировали гематомы.
В соцсетях люди жалуются на агрессивную охрану клуба: гости пишут, что работники нападают и даже заливают перцовым баллончиком тех, кто им не нравится.
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