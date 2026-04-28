В Москве выпало 73% месячной нормы осадков за один день

Понедельник принес в Москву почти три четверти от апрельской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

По данным базовой метеостанции ВДНХ, за день в столице выпало 27 мм, что составляет 73% от месячной нормы апреля. Это новый суточный рекорд для Москвы на 27 апреля.

Также новый рекорд установлен в Коломне — там выпал 21 мм осадков (58% от нормы апреля), тогда как предыдущий рекорд 2002 года составлял 11 мм.

В некоторых населенных пунктах Подмосковья количество осадков за сутки превысило месячную норму. Самыми «мокрыми» точками стали Дмитров (41 мм, или 121% нормы) и Долгопрудный (45 мм, или 122% нормы).

Ранее москвичей попросили по возможности оставаться дома из-за снегопада.

