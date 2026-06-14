Средства ПВО уничтожили 104 БПЛА над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 21:00 мск уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все дроны были самолетного типа.

В частности, их ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее промышленные объекты загорелись в результате атаки дронов в Ярославской области.

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