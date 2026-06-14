Промышленные объекты загорелись в Ярославской области после атаки дронов
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
БПЛА атаковали ночью Ярославскую область, они попали в промышленные объекты по хранению топлива, начался пожар, сообщает РЕН ТВ.
Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, пострадавших в данном ЧП нет. Возникшее возгорание ликвидируют спецслужбы.
«Большинство беспилотников сбиты», — добавил глава области.
Ранее над регионами страны и Азовским морем перехватили 249 дронов ВСУ самолетного типа. Также в Ярославле перекрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки дронов.
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