249 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
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Минувшей ночью над регионами РФ и Азовским морем перехватили 249 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты сбили с 20 часов 13 июня до 7 часов 14 июня дежурными средствами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымом, а также над Азовским морем.
Ранее беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Орле, там начался пожар.
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