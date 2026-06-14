249 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

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Минувшей ночью над регионами РФ и Азовским морем перехватили 249 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты сбили с 20 часов 13 июня до 7 часов 14 июня дежурными средствами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями, Крымом, а также над Азовским морем.

Ранее беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Орле, там начался пожар.

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