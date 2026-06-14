В Ярославле перекрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за БПЛА
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил, что беспилотники ВСУ атакуют территорию региона, сообщает «Лента.ру».
По его словам, для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из города в столицу от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
Евраев подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовики работают над обеспечением безопасности в области.
Ранее семь человек пострадали в результате атаки украинского дрона на центральный рынок в Сватове ЛНР.
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