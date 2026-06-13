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Семь человек пострадали при атаке ВСУ на рынок в Сватове ЛНР

Семь человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на центральный рынок в Сватове ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватове. К несчастью, пострадали семь человек», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализировали. В настоящее время им оказывают необходимую медпомощь.

Губернатор добавил, что власти и оперативные службы ЛНР оказывают помощь в устранении последствий террористической атаки киевского режима.

Ранее украинские военнослужащие с помощь беспилотников нанесли удар по гимназии в Сватове. В момент вражеской атаки детей внутри не было.

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