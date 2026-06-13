Множество редких осетров погибли в Тверской области из-за 30-градусной жары

45 особей белуг погибли на ферме в Тверской области из-за очень жаркой погоды, ущерб от происшествия оценивается в почти 30 млн рублей, сообщает SHOT .

Эти осетровые считаются крайне редкими, их черная икра — настоящий деликатес, так как икру белуг сложно добыть.

Владелец фермы отметил, что тушки обнаружил рано утром несколько дней назад. Рыбы погибли из-за нехватки кислорода на фоне резкого повышения температуры. 30-градусная жара привела к тому, что вода нагрелась, в ней быстро выросли тина и водоросли на сетях садка. Поэтому упал приток чистой воды и кислорода к рыбам, и они стали задыхаться.

Большую часть ущерба составляет упущенная выгода от их продажи и икры, а еще затраты на содержание.

Взрослые особи белуг могут весить до 150 кг.

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