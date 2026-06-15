Новый дизель-поезд ДП2Д успешно прошел приемочные испытания

На ДМЗ завершила работу приемочная комиссия, рассмотревшая результаты предварительных и приемочных испытаний нового дизель-поезда ДП2Д. Подвижной состав разработан и произведен Трансмашхолдингом для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог с гибким пассажиропотоком, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дизель-поезд ДП2Д выполнен из пассажирского тепловоза ТЭП70БС, к которому присоединяются от двух до шести пассажирских вагонов, аналогичных вагонам электропоезда модели ЭП2ДМ. Тепловоз выпускает Коломенский завод (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения»), промежуточные и головной вагоны изготавливаются на Демиховском машиностроительном заводе. В зависимости от составности в дизель-поезде ДП2Д может быть размещено от 172 до 636 сидячих мест. Конструкционная скорость дизель-поезда — 120 км/ч, срок службы — 32 года.

Для создания дизель-поезда ДП2Д конструкция тепловоза и вагонов была доработана. Тепловоз оснастили дополнительными межвагонными соединениями для передачи сигналов цепей управления и диагностики от локомотива к вагонам и обратно, усовершенствовали систему управления, в частности установили устройства управления наружными пассажирскими дверями вагонов, в кабинах разместили дисплей для выведения диагностической информации и видеоинформации с камер наблюдения в вагонах. Также кабины тепловоза оборудовали системой оповещения и связи с пассажирами.

Комфорт для пассажиров обеспечивают эргономичные сидения с USB-разъемами Type А и Type C для зарядки мобильных устройств. Система кондиционирования поддерживает заданную температуру в салонах, а также имеет функцию обеззараживания воздуха. Информационные LCD-табло транслируют сведения о маршруте. В головном вагоне и немоторном вагоне, который сцепляется с тепловозом, установлены крепления для велосипедов.

Для проезда пассажиров в кресле-коляске в салоне головного вагона дизель-поезда ДП2Д оборудовано два специализированных места. Экологически чистый туалетный комплекс предназначен в том числе для пользования людьми с ограниченными возможностями. Информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

Дизель-поезд ДП2Д с 2025 года проходил необходимые испытания на объектах ВНИИЖТ — Экспериментальном кольце в г. Щербинка и скоростном испытательном полигоне в г. Белореченск. Были протестированы тягово-энергетические, динамико-прочностные, экологические и санитарно-гигиенические характеристики поезда, функциональная безопасность и другие элементы. В проведении испытаний было задействовано пять испытательных центров: «ИЦ „Привод-Н“, „МИЦ ЖТ“, ВНИИЖТ, ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, ВЭлНИИ. Также первый изготовленный состав дизель-поезда ДП2Д прошел опытный пробег 5000 километров. В сентябре прошлого года ДП2Д совершил опытную поездку на участке Санкт-Петербург — Сортавала. Специалисты РЖД проверили, как новый дизель-поезд показывает себя в реальных условиях эксплуатации. Из Сортавалы ДП2Д отправился на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке для окончания испытаний.

По завершении комплекса приемочных испытаний их результаты рассмотрела приемочная комиссия, в которую вошли представители ТМХ, РЖД, профильных институтов и ведомств. Проверка подтвердила соответствие состава техническому заданию и необходимым требованиям. В результате дизель-поезду ДП2Д была присвоена литера О1 и определена установочная серия — 30 составов.

Следующим этапом подготовки подвижного состава к серийному выпуску станет окончание сертификационных испытаний и аудит Коломенского и Демиховского заводов представителями Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»). Получение сертификата на дизель-поезд ДП2Д запланировано на лето текущего года.