Рекорд 1880 года по количеству выпавшего снега побит в Москве

В столице побит рекорд по количеству выпавшего снега для 27 апреля, он был установлен в 1880 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что только за прошедшую ночь в Москве выпало 16 мм осадков, что выше суточного рекорда, принадлежавшего 1880 году — 14,7 мм. Снег в городе продолжает идти, поэтому точное значение рекорда станет известно после 21 часа.

Как рассказал синоптик, к утру в Москве выросли сугробы высотой в 12 см. Это третий рекорд для 27 апреля. До этого в столице не было столько снега в этот день. Прежний рекорд составлял 10 см и продержался 55 лет.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что на главной метеостанции города ВДНХ сугробы составили 12 см, МГУ — 14 см, на Балчуге и Тушине — 10 см. В Подмосковье больше всего снега насыпало в Коломне — 11 см, на метеостанции «Подмосковная» — 13 см, в Дмитрове — 15 см.

В регионе действует «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды.

