«Оранжевый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за снега и ветра

В Подмосковье и столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, обледенения и сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Из-за снега и обледенения его объявили в столице до 21 часа 27 апреля, в Подмосковье — до 3 часов 28 апреля. В течение суток 27 апреля в регионе местами прогнозируются сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, а также гололедица на дорогах.

Кроме того, из-за порывистого ветра его объявили с 9 часов 27 апреля до 3 часов 28 апреля. Местами ожидается очень сильный западный ветер, который в порывах усилится до 23 м/с.

В регионе еще продлили действие предыдущего, «желтого», уровня опасности погоды. Из-за ветра с порывами до 15-20 м/с он будет действовать с 3 до 21 часа 28 апреля, из-за снега и обледенений в Московской области — с 3 до 9 часов 28 апреля.

