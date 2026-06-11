Не отвечает на звонки: российскую чемпионку больше года ищут в Канаде

Российское спортивное сообщество встревожено таинственным исчезновением 30-летней чемпионки России по художественной гимнастике Елизаветы Сороковой в Канаде. Спортсменка перестала выходить на связь после переезда в Торонто — ее мобильный телефон не отвечает уже больше года, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что спортсменка вышла замуж в 2017 году и перебралась с супругом в Канаду, однако спустя пять лет пара развелась. После этого она работала тренером по художественной гимнастике в Торонто.

Сороковая является мастером спорта, чемпионкой России и серебряным призером Кубка губернатора Краснодарского края.

Несколько лет назад спортсменка завершила соревновательную карьеру и сосредоточилась на тренерской работе. Обстоятельства ее исчезновения пока остаются неизвестными.

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