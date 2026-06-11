До шести человек выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Число пострадавших в жестком ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга выросло до шести. Среди них два пассажира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

«Пострадали четыре пешехода и два пассажира. Бригадой скорой пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Вечером 10 июня на пересечении улиц 8 Марта и Малышева в Екатеринбурге легковой автомобиль и автобус столкнулись из-за того, что последний проехал на красный свет. ДТП привело к тому, что автобус протаранил толпу и убил четырех человек. Один из погибших — ребенок.

Помимо водителя автобуса, под стражу взят 43-летний директор транспортной компании, которой принадлежит автобус. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как полагает следствие, руководитель предприятия систематически нарушал правила выпуска транспорта на линию. Он плохо контролировал техническое состояние автобусов, не обеспечивал надлежащий медосмотр водителей перед рейсами и не следил за соблюдением режима труда и отдыха сотрудников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.