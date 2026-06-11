Голый забег по городу: ялтинский нудист напомнил, что на улице уже лето

Голый мужчина открыл летний сезон в Ялте — он пробежался по улицам города без брюк и трусов, сообщает «Mash на волне» .

Нудист устроил необычный перформанс на одной из людных улиц. Очевидцы запечатлели на видео, как он бежит мимо прохожих абсолютно голым.

На мужчине не было никакой одежды, а пойманные врасплох прохожие могли лицезреть его интимные места. Однако, судя по опубликованным кадрам, повели они себя максимально флегматично и старались не обращать внимания на нудиста.

Что подтолкнуло мужчину на такой голый забег — неизвестно.

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